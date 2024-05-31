ABD’de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin altında kaldı

AYLIK VE YILLIK BAZDA BEKLENTİLERE PARALEL ARTIŞ GÖSTERDİ

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda mart ayında olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Endeks, bu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel artış gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Nisanda yıllık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 artış göstereceği tahmin ediliyordu.