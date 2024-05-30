Yeni Zelanda bütçe fazlasına dönmeyi öngörüyor

Yeni Zelanda hükümeti, 2027-2028 yılına kadar bütçe fazlasına dönüş öngörüyor; Ancak ekonominin uzun süreli bir durgunluktan muzdarip olması nedeniyle, bu arada giderek zorlaşan bir ekonomik ortam konusunda uyarıyor.

Hükümet, bütçe açığının yakın vadede büyüyerek 2024-2025'te 13,4 milyar Yeni Zelanda doları (8,2 milyar ABD doları) açığa ulaşmasını, ancak daha sonra daralmasını ve 2027-2028'de 1,5 milyar Yeni Zelanda doları fazlaya dönmesini bekleniyor.

Ekonominin uzun bir gerileme sürecinden geçmesi ve işsizliğin artması nedeniyle bütçede GSYH büyümesine ilişkin görünüm aşağı yönlü revize edildi.