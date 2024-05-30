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Giriş Tarihi: 30.5.2024 10:26 Son Güncelleme: 30.5.2024 10:28

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 98,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. İlgili verilere göre, nisanda 99 olan endeks mayısta yüzde 0,8 azalışla 98,2 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,1 artarak 80,51'e çıktı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 azalarak 102,4'e geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,3
Temmuz99,4
Ağustos94,2
Eylül95,5
Ekim96,6
Kasım95,3
Aralık96,4
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Ekonomik güven endeksi açıklandı
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