Piyasalar büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak

BİRİNCİ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANACAK

TÜİK, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini 31 Mayıs saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak.

Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetmişti. Böylece, Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrek büyürken, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olmuştu.

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,9 büyüdüğünü tahmin etti. Ekonomistlerin 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 4,2 ile yüzde 7 aralığında yer alıyor.