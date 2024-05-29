ILO küresel işsizlikte düşüş bekliyor

"İSTİKRARLI BİR İŞGÜCÜ PİYASASI GÖRÜNÜMÜNE DÖNÜŞÜYOR"

ILO, beklentilerin aşağı yönlü revizyonun esas olarak Çin, Hindistan ve yüksek gelirli ülkelerde bu yıl şimdiye kadar bildirilen işsizlik oranlarının beklenenden düşük olmasından kaynaklandığını belirtti.

Rapora göre, işsizliğin 2025 yılında %4,9'da kalması bekleniyor. ILO, "Makroekonomik ortamdaki istikrar, nispeten istikrarlı bir işgücü piyasası görünümüne dönüşüyor" dedi.

Bununla birlikte, orta vadede, kısıtlayıcı makroekonomik politikaların işgücü piyasası üzerinde gecikmeli bir etkiye sahip olmasıyla birlikte küresel olarak beklenen para ve maliye politikası ayarlamaları nedeniyle durumun belirsizliğini koruduğunu da sözlerine ekledi.