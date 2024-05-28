Japonya’da ticari hizmet fiyatları arttı

POLİTİKACILAR TARAFINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kurumsal Hizmetler Fiyat Endeksi (CSPI) Nisan ayında yıllık yüzde 2,8 arttı. Mart ayında fiyatlar yıllık %2,4 artış göstermişti. Hizmet fiyatları Nisan ayına bir önceki aya göre %0,7 arttı. Mart ayındaki %0,9'luk artışa göre yavaşladı. Yıllık artışlar, makine onarımı ve endüstriyel tesis yenileme gibi emek yoğun hizmet işlerinde artan işgücü maliyetlerini yansıtmakta.

Endeks, Mart ayında negatif faizleri sona erdirme yönündeki dönüm noktası niteliğindeki kararının ardından Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam etmesi için bir ön koşul olan talep kaynaklı kalıcı enflasyonu tetikleyecek sağlam ücretler arayan politika yapıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

BOJ, Japon ekonomisinin kırılgan durumu göz önüne alındığında, faiz oranlarını sakin bir hızda da olsa artırmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.