Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri 31 ayın en düşük seviyesinde

GELİR BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB)'den yapılan açıklamada, "Yaş grupları arasında enflasyon algılarında bir yakınsama olmasına rağmen, daha genç katılımcılar daha yaşlı katılımcılardan daha düşük enflasyon beklentileri bildirmeye devam etti" denildi.

Gelir beklentileri değişmezken, tüketiciler de büyüme konusunda daha az kötümser oldu ve bir ay önceki %1,1'lik düşüşe kıyasla gelecek yıl %0,8'lik bir daralma öngördü.

ECB ayrıca işsizlikte sadece hafif bir artış beklediklerini ve bunun da genel olarak istikrarlı bir işgücü piyasasına işaret ettiğini ekledi.