Birleşik Krallık’ta mağaza fiyat enflasyonu geriliyor

FİYAT ENFLASYONUNDA DÜŞÜŞÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Gıda dışı segment deflasyonda kalmaya devam etti ve fiyatlar bir önceki ay %0,6 düşerken bu ay %0,8 düştü. Dickinson'a göre bu düşüşte, perakendecilerin yüksek fiyatlı ürünlere yönelik durgun talebi canlandırmaya çalışmasıyla mobilya fiyatlarında yapılan indirimlerin yanı sıra Euro öncesinde TV ve diğer görsel-işitsel ekipmanlarda yapılan pazarlıklar da etkili oldu.

NielsenIQ perakendeci ve iş dünyası içgörüleri başkanı Mike Watkins'e göre fiyat enflasyonunun düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Watkins, "Enflasyonist baskı azalmış ve alışverişçi duyarlılığında bir miktar iyileşme görülmüş olsa da, mevsimsiz hava perakende satışları azalttı, bu nedenle düşük fiyatlar devam edecek ve promosyon faaliyetleri talebi artıracak gibi görünüyor" dedi.