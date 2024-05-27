ECB üyesi Panetta: İtalyan bankaları Rusya’dan çıkmalı

"RUSYA'DAN ÇIKMAK GEREKLİ"

Panetta, "Rusya'dan çıkmak gerekli. Nesnel zorluklar var çünkü Rusya'dan çıkmak karmaşık, zorlandığınızı bilerek bir alıcı bulmak zorundasınız, pahalı olabilir, ancak çıkmak zorundasınız çünkü bir itibar sorunu var" dedi.

Hem Intesa hem de UniCredit defalarca Batı'nın yaptırımlarının potansiyel alıcıların sayısını azalttığını ve ayrılmayı giderek zorlaştırdığını söyledi.