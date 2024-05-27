Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı

"İÇ EFEKTİF TALEP YETERSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Çin'deki sanayi firmalarının karları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,3 arttı ve ilk çeyrekteki %4,3'lük artışa göre değişiklik göstermedi.

NBS istatistikçisi Wei Ning yaptığı ayrı bir açıklamada, "İç efektif talep yetersiz kalmaya devam ederken, dış ortam hala karmaşık ve şiddetli" dedi ve sanayi karlarındaki iyileşme için temelin sağlamlaştırılması gerektiğini belirtti.

NBS verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde devlete ait şirketlerin karı %2,8 düşerken, yabancı şirketler %16,7, özel sektör şirketleri ise %6,4 artış kaydetti.