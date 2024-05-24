Navlun fiyatlarında artış hız kesmeden sürüyor

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 23 Mayıs ile sona eren bir haftalık dönemde %16 arttı. Bir önceki hafta artış %11 seviyesinde gerçekleşmişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 511 dolardan 4 bin 72 dolara yükseldi. Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %142 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 280 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 717 doların 559 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların ise %187 yukarısında bulunuyor. Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları %20 artarken, Rotterdam-Shanghai hattında %6 düşüş yaşandı. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 4.172 dolardan 4.999 dolara çıktı; Rotterdam-Shanghai'de 679 dolardan 673 dolara indi.

Shanghai-Los Angeles hattı %18 artışla 4 bin 476 dolardan 5 bin 277 dolara çıkarken, Los Angeles-Shanghai hattı değişmeyerek 692 dolarda kaldı.

Shanghai-New York hattında artış %13 oldu ve fiyatlar 5 bin 717 dolardan 6 bin 463 dolara kadar yükseldi. Tersi yönde ise artış %0,1 ile sınırlı kaldı ve 630 dolar oldu.