Avro Bölgesi’nden 24,1 milyar avroluk ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 219,6 milyar avro, ithalatı ise yüzde 12,1 gerileyerek 197,9 milyar avro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 21,7 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, martta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 düşüşle 245,4 milyar avro, ithalat da yüzde 12 azalarak 221,3 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası martta 24,1 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 44,7 milyar avro ile ABD, 29 milyar avro ile İngiltere, 19,8 milyar avro ile Çin, 16,7 milyar avro ile İsviçre ve 10 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 41,2 milyar avro ile Çin, 27,7 milyar avro ile ABD, 13,8 milyar avro ile İngiltere, 10,7 milyar avro ile İsviçre, 8,9 milyar avro ile Norveç ve 8,1 milyar avro ile Türkiye oldu.