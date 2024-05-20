Japonya’da market satışlarında artış sürüyor

Japonya'da genellikle 7/24 ve yaygın şekilde hizmet veren market sayılarında düşüşe rağmen, satışlarda yıllık bazda üst üste beşinci ayda da artış yaşandı.



Japonya Franchise Derneği (JFA) tarafından açıklanan verilere göre, karşılaştırılabilir market satışları (vergi hariç) Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artışla 917,5 milyar yen oldu.