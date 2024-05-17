JPMorgan CEO’su: Piyasa yumuşak iniş konusunda fazla iyimser

"ÇİN ABD'NİN DOĞAL DÜŞMANI DEĞİL"

Dimon geleceğe bakarak, yeşil enerjiye geçiş, altyapı inşası ve jeopolitik yeniden askerileşme gibi örnekleri fiyat artışını hızlandıracak endişe verici kaynaklar olarak sıraladı.

Bloomberg'e verdiği demeçte "Yapılması gereken doğru şey angajman" diye konuşan Dimen, "Çin, ABD'nin doğal düşmanı değil; onların da kendi sorunları var. Dolayısıyla bana göre elimizden geldiğince birlikte çalışabiliriz" dedi.