Goldman Sachs fiyat endeksi tahminini yükseltti

MART AYINDAKİ ARTIŞA DENK GELECEK

Çekirdek enflasyonun yıllık bazda %2,77 oranında artacağını ve yuvarlama sonrasında Mart ayındaki artışa denk geleceğini tahmin ediyor.

Ancak ekonomistler, gıda ve petrol fiyatlarındaki istikrarın yanı sıra doların değer kazanması ve Çin üretici fiyatlarındaki düşüşe işaret ederek ithalat fiyatlarındaki artışın geçici olduğuna inanıyor.

Oxford Economics'in ABD ekonomisti Matthew Martin, "Nisan ithalat fiyatlarındaki artış Fed'e enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla güven aşılamayacak, ancak yetkililer doğru yönde küçük bir adım olan dünkü TÜFE raporuna kesinlikle çok daha fazla önem verecekler" dedi.