ECB üyesinden hazirana vurgu

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Nikkei'ye yaptığı açıklamada, ECB'nin Haziran ayındaki politika toplantısında faiz oranlarını düşürmeye başlamasının "uygun olabileceğini" ancak bunun ötesinde "temkinli bir yaklaşım" gerektiğini söyledi.

Schnabel'in yorumu, ECB'nin faiz oranlarını düşürmeye başlamak için İsviçre ve İsveç merkez bankalarını takip edebileceğini gösteriyor.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot gibi diğer şahinlerin de gevşemeyi tartışmasıyla birlikte, ECB'nin ilk faiz indirimini Fed'den önce yapması giderek daha olası görünüyor.