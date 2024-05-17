Çin konut fiyatları düşüşünü sürdürdü

Çin'in büyük şehirlerindeki yeni konut fiyatları Nisan ayında tekrar düştü. The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafındanaçıklanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, ortalama yeni ev fiyatları Nisan ayında Mart ayına göre %0,58 düşerek bir önceki ay kaydedilen %0,34'lük düşüşten daha fazla geriledi.

Mart ayında 57 olan konut fiyatlarının düştüğü kent sayısının Nisan ayında 64'e yükseldiğini gösterdi. Bir yıl öncesine kıyasla ortalama konut fiyatları Nisan ayında %3,51 oranında düştü. Mart ayında fiyatlar yıllık %2,65 düşmüştü.