Çin Almanya’nın ticaret ortakları arasında ilk sıradaki yerini kaybetti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın birinci çeyreğine ilişkin ülkenin en önemli ticaret ortaklarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya, Çin'den önemli ölçüde daha az mal ithal ettiği için, Çin, Ocak-Mart 2024 döneminde Alman dış ticaretinde en önemli ortak ülkeler listesinde ikinci sırada yer aldı.

Almanya ile Çin arasındaki mal ticareti ocak-mart döneminde 11,7 azalarak 36 milyar avroya geriledi. Almanya'dan Çin'e ihraç edilen malların değeri ise yüzde 1,1 düşüşle 24 milyar avroya düştü.

Söz konusu çeyrekte Almanya ile ABD arasındaki toplam ticaret hami 63,2 milyar avro olurken, Çin ile 60 milyar avroda kaldı. Böylece Çin, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olma konumunu ABD'ye kaptırdı.

Çin, 2023'te 253,1 milyar avroluk hacimle art arda sekizinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmuştu.