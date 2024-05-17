Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Enflasyon hedefine ulaşmaktaki kararlılıklarına vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinde gerilemenin devam ettiğini belirterek, "Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor. " dedi.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞİYOR
Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.
"Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor" diyen Bakan Şimşek açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli.
Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz.
Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır.
Hedefimize ulaşmakta kararlıyız."
Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 17, 2024
Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.
Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı… pic.twitter.com/cSuTtGCEMc