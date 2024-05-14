Japonya’da üretici fiyatları piyasa beklentisine paralel arttı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan ve şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyatları endeksinde (CGPI) Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 0,9 oldu. Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 0,8 olan artışın yüzde 0,9'a çıkacağı yönündeydi.