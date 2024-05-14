Japonya Maliye Bakanı’ndan koordinasyon açıklaması

"GETİRİLER ÇEŞİTLİ FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK PİYASA TARAFINDAN BELİRLENİR"

Suzuki, Japon devlet tahvillerinin getirilerinde bu hafta görülen artışla ilgili olarak, spesifik hareketler hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve "getiriler çeşitli faktörlere bağlı olarak piyasa tarafından belirlenir" dedi.

Japon devlet tahvili getirileri, merkez bankasının zor durumdaki yen üzerindeki baskıyı hafifletmek için borç alımlarını azaltmaya hazır olduğuna dair işaretlerle Salı günü on yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine yükseldi. Banka Pazartesi günü tahvil alım miktarını azaltarak piyasaları şaşırttı.