Fed anketi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi

TEMMUZ 2022'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Ankette katılımcılar ayrıca kira, gıda, benzin ve sağlık masrafları da dahil olmak üzere ölçülen tüm kategorilerde bundan sonra bir yıl içinde yüksek fiyat baskıları beklediklerini bildirdi. Konut fiyatlarında bundan bir yıl sonra beklenen art��ş, önceki yedi ayda geçerli olan %3'ten %3,3 artışla Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.