Almanya’da yıllık enflasyon değişmedi

"ENFLASYON ORANI YILIN BAŞINDAN BERİ YÜZDE 3'ÜN ALTINDA KALMAKTADIR"

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,6 olarak hesaplandı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, "Enflasyon oranı yılın başından beri yüzde 3'ün altında kalmaktadır. Özellikle enerji ve gıda fiyatları Ocak 2024'ten bu yana enflasyon oranı üzerinde düşürücü bir etki oluşturuyor. Ancak, gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksindeki değişim olarak ölçülen çekirdek enflasyon, yılın başından bu yana genel enflasyondan daha yüksek seyretmektedir." ifadesini kullandı.