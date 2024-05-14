ABD’de ÜFE beklentilerin üzerinde arttı

NİHAİ ÜRÜN FİYATLARINA VE MANŞET ENFLASYONA İLİŞKİN İPUÇLARI VERİYOR

Çekirdek üretici fiyatları, Mart'ta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4'lük artış kaydetmişti. ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.