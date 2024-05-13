Yeni Zelanda’da enflasyon beklentileri düşüyor

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentisi aşağı yönlü seyrini sürdürdü ve son 12 çeyrek dönemin en düşük seviyesine geriledi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) tarafından düzenlenen "Beklenti Anketi 2024 Yılı 2.Çeyrek Dönem" sonuçlarına göre, 1 yıl sonrası için tüketici fiyat artışı beklentisi yüzde 2,73'e indi. Enflasyon beklentisi önceki çeyrekte yüzde 3,22 olmuştu.

TÜKETİCİ FİYAT ARTIŞ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Böylece 2021 yılı ikinci çeyreğinde görülen yüzde 1,87 seviyesinin ardından en düşük tahmin görüldü. Ankette 2 yıllık tüketici fiyat artış beklentisi yüzde 2,50'den yüzde 2,33'e geriledi.

Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları çeyrek dönemler için açıklanıyor. En son 2024 yılı ilk çeyrek döneminde enflasyon yıllık yüzde 4,7'den yüzde 4,0'e geriledi.