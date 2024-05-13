Fed üyesi Goolsbee: ABD para politikası nispeten kısıtlayıcı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbe, ABD para politikasının "nispeten kısıtlayıcı" olduğuna inandığını, bunun da borçlanma maliyetlerinin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu anlamına geldiğini söyledi.

Goolsbe, işgücü tarafı da dahil olmak üzere artan arzın, güçlü istihdam artışları ve ekonomik büyümenin endişe verici bir aşırı ısınmaya işaret edip etmediğini yorumlamayı zorlaştırdığını belirtti.

"ENFLASYONUN %3'TE DURDUĞUNA DAİR ÇOK FAZLA KANIT YOK"

Goolsbee, 2023 yılında enflasyonda kaydedilen önemli ilerleme göz önüne alındığında, bu yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha güçlü çıkan enflasyona çok fazla ağırlık vermekte tereddüt ettiğini de sözlerine ekledi.

Goolsbee, "Şu anda benim görüşüme göre enflasyonun %3'te durduğuna dair çok fazla kanıt yok. Ancak konut enflasyonu benim görüşüme göre önemli bir bilmece ve zorluk olmaya devam ediyor, çünkü piyasa kiraları kadar hızlı düşmedi ve bunun nedeni belirsiz. Önemli bir süredir 'konut enflasyonu düşmek üzere' diyoruz. Eğer bu düşündüğümüz hızda gerçekleşirse, bence genel bir iyileşme görmeye başlayacağız ve genel enflasyonu %2'ye doğru götürebileceğimiz iyimser bir kulvar olduğu oldukça açık olacak. Eğer bu gerçekleşmezse, o zaman sorunlarımız var demektir" diye konuştu.