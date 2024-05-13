Çin’de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı

ABD, ÇİN'DEN İTHAL ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRECEK

ABD yönetimi, Çin'den ithal elektrikli araçlar dahil bazı endüstriyel ürünlere ilave gümrük tarifeleri getirmeye hazırlanıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen ay Çin'e yaptığı ziyarette, Çin'in elektrikli araçlar, güneş panelleri, rüzgar tribünleri gibi yeni enerji ürünlerine yönelik sübvansiyonlarının ABD ve diğer ülkeleri ucuz fiyatlı ürünlerle doldurarak küresel piyasada dengesizliklere yol açacağına dikkati çekmiş, buna karşı önlenmeler alacaklarını bildirmişti.

CAAM İdari Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fu Bingfıng, Washington yönetiminin planladığı tarife artışına ilişkin, "korumacı ve yalıtmacı eylemlerin yeni enerji sektörünün teması olmaması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv imalatı sektörünün kalkınması için küresel bir vizyona ve açık zihinli yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ifade eden Fu, Çin'in küresel otomotiv şirketleri daha fazla piyasa erişimi ve fırsatlar sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.