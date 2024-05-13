Bakan Şimşek ’Programımızın başarısı’ diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre cari açıktaki yıllık iyileşmenin 26 milyar dolara dayandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"CARİ AÇIK 8 AYDIR DÜŞÜYOR"

Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı.

Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu.

Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7'ye gerilediğini ima ediyor.

"RİSK PRİMİ DÜŞÜYOR"

Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor.

Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde.

"DÖVİZ REZERVLERİNDE İYİLEŞME SÜRECEK"

Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek.

Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak.