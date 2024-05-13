Avustralya’da iş dünyası güveni sabit kaldı

National Australia Bank (NAB) tarafından düzenlenen anketine göre, Avustralya'da NAB iş dünyası güven endeksi Nisan ayında 1 puanda olarak devam etti.

İşe alım, satış, kar göstergesi olan ve iş piyasası koşullarını yansıtan iş koşulları endeksi 2 puan düşüşle 7 puan seviyesine indi.

NAB Baş Ekonomisti Alan Oster, "İş koşullarının üç bileşeni de Nisan ayında uzun vadeli ortalamalarına geri döndü. Bazı açılardan bu, yavaşlayan ekonomik büyümenin bir yansıması olarak, koşulların 2022'de görülen çok yüksek seviyelerden kademeli olarak gevşediği uzun bir dönemden sonra bir miktar dönüm noktasına işaret ediyor." dedi.

ŞİRKETLERİN KARLILIK ENDEKSİ SABİT KALDI

İş koşullarını oluşturan alt endekslerden ticaret endeksi 15 puandan 12 puana, istihdam endeksi 6 puandan 2 puana inerken, şirketlerin karlılık endeksi 6 puan seviyesinde sabit kaldı.



Ankete göre, Ülkede yüzde 83,2 olan kapasite kullanım oranı değişmedi.