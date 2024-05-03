Japonya, Afrika'nın "ekonomi dinamiğini" yokluyor

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Afrika'da gözlemlediği ekonomi dinamiğinin Japonya ekonomisine fayda sağlayacağına inandığını bildirdi.

Afrika kıtasında Çin'in nüfuzunu artırması karşısında Japonya hükümeti ikili siyasi ve ekonomik işbirliği fırsatları arayışını sürdürüyor.

Bakan Kamikava, 28 Nisan-2 Mayıs'ta sırayla Madagaskar, Fildişi Sahili ve Nijerya'yı kapsayan dış gezisini nihayete erdirdi.

Kamikava, Hint Okyanusu ülkesi Madagaskar'a giden ilk Japon Dışişleri Bakanı oldu.

Ulusal basında Hint Okyanusu ve Doğu Afrika arasında "stratejik deniz hattında" yer alan Madagaskar ziyaretinin önemi vurgulandı.

Mevkidaşı Rasata Rafaravavitafika ile görüşen Kamikava, hukukun üstünlüğüne dayalı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Akabinde Fildişi Sahili'ne giden Japon Bakan, burada Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edildi.

Kamikava görüşmede, Batı Afrika ülkesi ile Japonya'nın ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve yatırım fırsatlarının artırılmasını ele aldı.

Daha sonra Nijerya'ya giden Kamikava, mevkidaşı Yusuf Tuggar ile görüştü.

Kamikava ve Tuggar görüşmede, iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Japon medyasında, anlaşmanın, "Afrika'nın en büyük nüfusa sahip doğal gaz üreticisi ülkesi" Nijerya ile yapılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Dış gezisini tamamlayan Kamikava, yaptığı açıklamada, bölgeyle ekonomik kalkınma, barış ve istikrarın sağlanması alanlarında çalışılacağını söyledi,

Kamikava, gezisi sırasında gözlemlediği ekonomik dinamiğin Japonya ekonomisine fayda sağlayacağına inandığını bildirdi.

Üç ülkenin en büyük ticari ortağının Çin olması dolayısıyla, kamuoyunda, ziyaretle Japonya'nın Afrika'da siyasi ve ekonomik işbirliği fırsatları aradığına işaret ediliyor.