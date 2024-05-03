Bakan Şimşek: Enflasyon keskin bir şekilde düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

"DEZENFLASYON SÜRECİNE GİRECEĞİZ"

Bakan Şimşek, Nisan ayında enflasyonun beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 olarak gerçekleştiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak.

Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz.

Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."