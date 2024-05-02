Apara Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı
Giriş Tarihi: 2.5.2024 16:05 Son Güncelleme: 2.5.2024 16:45

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Nisan ile biten haftada 208 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 27 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 208 bin oldu.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 2 ayın en düşük seviyesinde kalmaya devam eden başvuru sayısının 212 bin olacağı öngörülüyordu.

BAŞVURU SAYISI 3 BİN 500 AZALARAK 210 BİNE GERİLEDİ

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 207 binden 208 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 3 bin 500 azalarak 210 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 20 Nisan ile biten haftada değişim kaydetmeyerek 1 milyon 74 bin oldu.

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı
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