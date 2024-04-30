Turizm gelirinde tarihi rekor

Turizm gelirinin yüzde 21'i ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 775 milyon 627 bin doları kişisel harcamalar, 1 milyar 9 milyon 174 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 9 milyon 10 bin 90 kişiye çıktı. Ziyaretçilerin yüzde 21,6'sını 1 milyon 942 bin 94 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcamasının ise 64 dolar olduğu görüldü.