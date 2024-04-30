Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre ,Euro Bölgesi'nde martta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyeyi korudu. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri de nisanda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,7 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri fiyatları yüzde 0,6 geriledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON NİSANDA YILLIK YÜZDE 2,7 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise nisanda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon nisanda Almanya ve Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 3,4 olarak belirlendi.