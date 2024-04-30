ECB üyesi Guindos: Orta Doğu enflasyon üzerinde yukarı yönlü özel bir risk oluşturuyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'a göre Avrupa Merkez Bankası enflasyon hedefine ulaşma konusunda önemli tehlikelerle karşı karşıya ve bu tehlikeler fiyatları her iki yöne de çekebilecek faktörlere işaret ediyor.

Guindos, "Enflasyonun önümüzdeki yıl %2'lik hedefimize dönmesini beklerken, görünüm önemli risklerle çevrili. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik durum enflasyon üzerinde yukarı yönlü özel bir risk oluşturuyor" dedi.

Guindos, hizmet enflasyonunun "Temmuz 2023'teki %6'ya yakın zirve seviyesinden önemli ölçüde azaldığını" ifade etti ve "Ancak, geçen yılın ikinci yarısından bu yana düşüşü durdu ve mevcut verilerin son beş ayında %4'te kaldı" diye konuştu.

Yatırımcılar bu yıl yaklaşık üç çeyrek puanlık kesinti yapılacağına dair bahis oynamaya devam ederken, Guindos yetkililerin önümüzdeki yol hakkında yorum yapamayacağını yineledi ve "Uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edeceğiz ve belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz" dedi.