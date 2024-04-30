Çin’de imalat sektörü aktivitesi düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta geçen aya göre 0,4 puan azalarak 50,4'e geriledi.

Endeks, düşüşe rağmen 50 puanın üzerinde kalarak geçen ay yakaladığını büyüme seyrini korudu.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, endeksin iki aydır büyüme eşiğinin üzerinde seyrettiğini belirterek bunun imalat sektöründe toparlanmaya işaret ettiği yorumunu yaptı.

İÇ VE DIŞ TALEP DÜŞÜŞTE

Ancak aktivitedeki azalma, toparlanmanın hala kırılgan olduğuna işaret ediyor. İç ve dış talepteki azalmanın imalat aktivitesini olumsuz etkilediği gözleniyor.

İmalat PMI içinde yeni siparişler alt endeksi martta 53 puandan nisanda 51,1'e, yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise 51,3'ten 50,6'ya geriledi.

İmalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk 3 ayındaki yükselişin ardından büyüme eşiğinin üzerine çıkmış, Nisan 2023'ten itibaren daralmaya başlayan endeks, Eylül 2023'te 5 ay sonra ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmış ancak yılın son çeyrekte yeniden daralma seyrine girmişti.

Endeks, 2024'ün ilk iki ayında da daralma seyrini sürdürmüş, ocakta 49,2, şubatta 49,1 seviyesinde kaldıktan sonra martta 50,8 yükselerek yeniden büyüme eşiğini aşarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İMALAT DIŞI PMI

Bu arada, hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI ise nisanda marta göre düşüş kaydetti.

Martta 53 olan endeks, nisanda 1,8 puan azalarak 51,2'e gerilese de son 4 aydaki büyüme eşiğinin üzerinde devam eden seyrini korudu.

İmalat dışı PMI içinde hizmetler alt endeksi geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 50,3'e gerilerken, inşaat sektörü alt endeksi ise 0,1 puan artışla 56,3'e yükseldi.

İnşaat sektöründe yeni siparişler alt endeksinin 48,2 puandan 45,3'e gerilemesi emlak sektöründeki sıkıntıların devam ettiğini gösterdi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.