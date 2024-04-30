Apara Ekonomi Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden
Giriş Tarihi: 30.4.2024 14:25

Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden

Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." dedi.

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Bakan Şimşek rakamlarla açıkladı: Türkiye en olumlu etkilenen ülkelerden
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