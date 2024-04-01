Japonya’da büyük imalatçıların ekonomiye bakışları kötüleşti

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) çeyrek dönemlerde yaptığı Tankan anketine göre, büyük imalatçılar arasındaki ana duyarlılık endeksi Mart ayında Aralık ayındaki +13'ten +11'e geriledi. Ekonomistler de endeksin +10'a gerilemesini bekliyorlardı.

Endeks, iş koşullarının olumlu olduğunu söyleyen şirketlerin yüzdesinden koşulların olumsuz olduğunu söyleyenlerin çıkarılmasıyla elde ediliyor.

Büyük üreticiler arasında, otomobil üreticilerinin güveni Aralık ayındaki +28 seviyesinden Mart ayında +13'e geriledi.

Ekonomistler, anketin Japon ekonomisi için hala bazı parlak işaretler gösterdiğini ve merkez bankasının geçen ay negatif faiz oranlarını ve diğer gevşeme politikalarını sona erdirme kararını haklı çıkardığını söylüyor.

İstihdam koşullarını ölçen endeks, şirketlerin hala ciddi işgücü sıkıntısı yaşadığını gösterdi ve bu da muhtemelen bu yıl tarihi ücret artışlarına yol açtı. Tankan anketine göre Japon şirketleri ayrıca enflasyonun önümüzdeki beş yıl boyunca BOJ'un hedefi olan %2 civarında kalmasını bekliyor.

1 Nisan itibariyle başlayan yeni mali yıl için büyük firmalar sermaye harcamalarını %4 oranında artırmayı planlıyor. Şirketler harcama planlarını mali yılın sonuna doğru revize etme eğilimindedir.

İç talep ve gelen turizmdeki toparlanmayı yansıtan imalatçı olmayan büyük firmaların hissiyat endeksi, Aralık anketinde +32 iken Mart ayında +34'e yükselerek art arda sekizinci çeyrekte de iyileşme kaydetti ve Ağustos 1991'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Mizuho Securities baş piyasa ekonomisti Yasunari Ueno, "Piyasalarda ek faiz artırımlarına ilişkin spekülasyonlar ortaya çıkarken, BOJ'un Haziran ve sonrasındaki tankan anketi, bu tür bir eylemin uygun olup olmadığına karar vermek için izlenmesi gereken çok önemli bir gösterge olacak" dedi.