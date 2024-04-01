Çin’de imalat sektörü büyüdü

Çin'de imalet sektörü faaliyetleri Mart ayında da büyüdü. Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından hazırlanan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (imalat PMI) imalat sektöründe art arda beşinci aylık iyileşmeye işaret ettiğini ve Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Caixin imalat PMI, Mart ayında Şubat ayındaki 50,9 seviyesinden Mart ayında 51,1'e yükseldi.

İmalat PMI'nın son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasındo toplam yeni siparişlerdeki büyümenin hızlanması ve talebin daha hızlı büyümesi etkili oldu. Küresel ekonominin toparlanmasıyla birlikte iyileşen dış talep de yeni ihracat siparişleri alt endeksinin Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına yardımcı oldu.

Bununla birlikte, imalatçılar maliyet kaygıları nedeniyle daha fazla işçi istihdam etme konusunda hala isteksiz davranırken, işgücü piyasası barometresi yedinci ay üst üste daralmaya devam etti.

Bu arada Caixin, ortalama girdi maliyetlerinin Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez düştüğünü, ancak hammadde fiyatlarındaki düşüşün üreticilere şiddetli rekabet ortamında ürün fiyatlarını düşürmeleri için hareket alanı sağlayabileceğini söyledi.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, Çin ekonomisinin "hala yaygın belirsizlikler ve olumsuz faktörlerle karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Wang, "Aşağı yönlü ekonomik baskılar devam ediyor, istihdam düşük seyrediyor, fiyatlar düşük kalıyor ve yetersiz efektif talep temelden çözülmedi, bu da iç ve dış talebi daha da artırma ihtiyacının altını çiziyor" dedi.

Hafta sonu açıklanan Çin'in fabrika faaliyetlerine ilişkin resmi gösterge, Şubat ayındaki 49,1'den 50,8'e yükselen manşet endeks ile ekonominin istikrara kavuştuğuna dair işaretleri artırdı.

Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI endeksi Şubat ayındaki 51,4 seviyesinden Mart ayında 53'e yükseldi. Hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks Şubat ayındaki 51.0 seviyesinden 52.4'e yükselirken, inşaat alt endeksi Şubat ayındaki 53.5 seviyesinden 56.2'ye yükseldi.

Wang, "mevcut ekonomik engeller ve bu yılki iddialı ekonomik büyüme hedefi göz önüne alındığında, ekonomik kalkınmanın kalitesini ve verimliliğini arttırırken büyümeyi hızlandırmak için tutarlı çabalar sarf edilmelidir" dedi.