Türkiye-ABD arası ticaret hacminde hedef 100 milyar dolar

ABD ile Türkiye arasında NATO çerçevesinde uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkileri Avrupa-Atlantik coğrafyasının barış ve istikrarına önemli katkılarda bulunuyor.

Öte yandan, ticari ilişkilerin son yıllarda ivmelenmesiyle Türkiye'de bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümünün, ülkeyi bölgesel bir merkez olarak konumlandırdığı görülüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Etienne LeBailly ve Kıdemli Avrasya Bölgesi Ticari Müsteşarı Heather Byrnes, AA muhabirine, iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve enerji alanlarındaki işbirliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU ABD'Lİ ŞİRKETLERİN YENİ PAZAR ARAYIŞINDA DİKKATİNİ ÇEKİYOR

LeBailly, Türkiye ve ABD'nin masasında "pozitif bir ajanda" bulunduğunu belirtti.

7 ve 8 Mart'ta yapılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması toplantılarına işaret eden LeBailly, "İkili ilişkilerimizde sonuç odaklı, ileriye dönük ve ortak hedefleri ele alan pozitif ikili gündeme odaklanmak istiyoruz. Bu bağlamda ticaret, enerji ve iklim konularını önceliyoruz." diye konuştu.

Son dönemde Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikasını yakından takip ettiklerini ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini dile getiren LeBailly, şöyle devam etti:

"Gelecek haftalarda Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilecek Enerji ve İklim Diyaloğu'nda, metan emisyonlarının düşürülmesine yönelik çalışmaların daha ayrıntılı ele alınması hedefleniyor. Bunun yanında rüzgar, güneş ve enerji verimliliği konularında da işbirliklerini artırmayı hedefliyoruz. Yeşil teknoloji konusuna odaklandık. Enerji dönüşümü ve ilgili teknolojileri üzerine toplantılar düzenledik. Sonuçları oldukça verimli gözüküyor."

LeBailly, Türkiye'nin coğrafi konumu ve bölgede ekipman üretimindeki öncü rolünün, ABD'li ekipman üreten ve yeni pazar arayışında olan şirketlerin ilgisini çektiğini kaydetti.

Amerikan şirketlerinin Türkiye'yi bölgesel bir üretim merkezi olarak konumlandırdığına ve buradan yeni pazarlara açılmak istediğine işaret eden LeBailly, "Örneğin İzmir'de bulunan ABD'li rüzgar kanat üreten şirket, tüm dünyaya kanat gönderiyor. Türk insanına istihdam sağlıyor. Bölgeye canlılık getiriyor." ifadelerini kullandı.

"SMR'NİN TÜRKİYE ENERJİ SİSTEMİNE DAHİL EDİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Ticaret Müsteşarı Byrnes de iki ülkenin özellikle ticaret, enerji ve iklim alanında ortak noktaları bulunduğunu anlattı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik hedeflerin somutlaştırılması için birçok ortam yaratıldığına dikkati çeken Byrnes, şöyle devam etti:

"İki ülke ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmada ortak çalışma alanı olarak görülen ticaret, enerji ve iklim konuları öne çıkıyor. Bu tek taraflı bir hedef değil, iki ülkenin karşılıklı olarak işbirliklerini artırmasını hedeflediğini görüyoruz. Bir yandan Türk şirketleri ABD'ye ihracat yapıyor, öte yandan ABD de Türkiye'de yatırımlar gerçekleştiriyor. Güneş ve rüzgardaki gücü ve üretim kabiliyetiyle Avrupa ve dünyada hatırı sayılır bir yere sahip olan Türkiye ile nükleer enerji alanında da görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle küçük modüler nükleer reaktörlerin (SMR) Türkiye enerji sistemine dahil edilmesi ile ilgili görüşmeler sürüyor."

Mevcut durumda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 40 milyar doları aştığına dikkati çeken Byrnes, ticaret hacmine yönelik hedefe birkaç yıl içinde ulaşılabileceğini aktardı.

ŞU ANA KADAR ABD'DEN TÜRKİYE'YE 50 MİLYARLIK YATIRIM YAPILDI

Byrnes, Türkiye'ye şu ana kadar ABD kaynaklı yatırım tutarının 50 milyar dolara ulaştığını ve 100 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

Türkiye'nin ABD'deki yatırımlarının 2,7 milyar dolar olduğunu belirten Byrnes, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretim standartları çok yüksek ve kaliteli. Altyapı çok iyi. Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması'nın tekrar canlandırılmasını dört gözle bekliyoruz. Türkiye'nin tüm bölgelerinde ABD yatırımlarını görebilirsiniz. 60 şirketin bölgesel merkezi Türkiye'de bulunuyor. Önümüzdeki dönemde enerji ve iklim konuları ile ticaretin geliştirilmesi için iki ülkede birçok toplantı gerçekleştireceğiz."