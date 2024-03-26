BoE’nin faiz indirim süreci nasıl olacak?

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Catherine Mann, piyasaların İngiliz Merkez Bankası'nın çok fazla faiz indirimi yapacağına dair beklentiye girdiğini düşündüğünü söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Mann, "Çok fazla faiz indirimini fiyatlandırdıklarını düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm" dedi.

Geçen hafta yapılan oylamadan bu yana önemli bir gevşeme yaşandığını düşündüğünü söyleyen Mann, "Belki de piyasalar, BoE'nin, faiz oranlarını ne kadar süreyle tutacağını düşündükleri konusunda biraz fazla kayıtsız" ifadelerini kullandı.

Mann, finansal piyasalardaki fiyatlandırmanın BoE'nin işini yapmasına yardımcı olduğunu belirtti.