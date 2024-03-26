Asya ekonomisinin küresel payı yüzde 49’a çıkacak

Boao Asya Forumu'nda yayımlanan raporda, bu yıl Asya ekonomisinin yüzde 4,5 civarında büyümesinin beklendiği, Asya'nın küresel ekonomik büyümeye en büyük katkı yapan bölge olacağı bildirildi.

Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı kapsamında bugün düzenlenen basın toplantısında, "Asya: Ekonomik Beklentiler ve Entegrasyon Süreci 2024 Raporu" yayımlandı. Dış kaynaklı farklı tehditlere rağmen Asya ekonomisinin büyümesinin ve bölgesel ekonomik entegrasyonun direncini koruduğuna işaret edilen raporda, tüketim ve maliye politikalarının desteğiyle bu yıl Asya ekonomisinin büyüme hızının geçen yılki seviyeyi geride bırakarak yüzde 4,5 civarında gerçekleşeceği, Asya ekonomisinin küresel toplamdaki payının da geçen yıla göre 0,5 puan yükselişle yüzde 49'a çıkacağı tahmin edildi.

Asya bölgesinin entegrasyon sürecinin ilerlemeye devam edeceğine dikkat çekilen raporda, 2022 yılı verilerine göre, dünyanın Asya'daki mal ticaretine bağımlılığının yüzde 38,8, Asya ekonomilerinin Asya'nın mal ticaretine bağımlılığının da yüzde 57,4 seviyesinde kalarak istikrarını koruduğu kaydedildi.

Boao Asya Forumu 2024 Yıllık Toplantısı, 26-29 Mart günlerinde Çin'in Hainan eyaletinin Boao kasabasında düzenleniyor.