Apara Ekonomi Euro Bölgesi üyeleri borçlanma konusunda hızlı davranıyor
Giriş Tarihi: 25.3.2024 12:10 Son Güncelleme: 25.3.2024 12:10

Euro Bölgesi üyeleri borçlanma konusunda hızlı davranıyor

Euro Bölgesi üyeleri borçlanma konusunda hızlı davranıyor

LBBW kıdemli sabit gelir analisti Elmar Voelker, 2024'ün ilk çeyreği sonunda yılın tamamı için hedeflenen brüt ihraç miktarının %34'üne ulaşacağını öngördü.

LBBW kıdemli sabit gelir analisti Elmar Voelker, Euro Bölgesi devletlerinin borçlanmalarının 2023'ün ilk çeyreğindeki %31'lik oranla karşılaştırıldığında, 2024'ün ilk çeyreği sonunda yılın tamamı için hedeflenen brüt ihraç miktarının %34'üne ulaşacağını öngördü.

LBBW şu anda Euro Bölgesi'nin en büyük 11 ihraççısı tarafından 2024 yılında 1 trilyon 258 milyar euro brüt devlet tahvili ihracı bekliyor, bu rakam 2023'e göre %1'lik bir düşüş anlamına geliyor ve tahminlere yönelik riskler dengeli olacak.

LBBW, ikinci çeyrek için, ilk çeyrekte beklenen 427 milyar euro'ya kıyasla, Nisan-Haziran ayları arasında nispeten eşit bir dağılımla 346 milyar evro net devlet tahvili ihracı öngörüyor.

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Euro Bölgesi üyeleri borçlanma konusunda hızlı davranıyor
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