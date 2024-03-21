BOJ Başkanı ekonomiyi desteklemeye devam etme sözü verdi

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, ekonomiyi ultra gevşek para politikasıyla desteklemeye devam etme sözü ve enflasyonun ivme kazandığına dair güven sinyali verdi.

Ueda ayrıca BOJ'un eninde sonunda devasa bilançosunu küçülteceğini söyleyerek para politikasını normalleştirme yolunda yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerleyeceklerini vurguladı.

Parlamento'da konuşan Ueda, "Büyük teşvik programımızdan çıkarken, bilançomuzun boyutunu kademeli olarak küçülteceğiz ve bir noktada devlet tahvili alımlarımızın boyutunu azaltacağız" dedi.

Negatif faiz politikasının sona erdirilmesi kararının ardından parlamentoya ilk kez konuşan Ueda, bir milletvekili tarafından bu hamlenin çok aceleyle yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Enflasyonun uzun bir süre boyunca tamamen %2'ye ulaşmasını bekleyebilirdik. Ancak bunu yapsaydık, enflasyonun %2'de kalıp kalmayacağı belli değil. Yukarı yönlü fiyat risklerinde keskin bir artış görebilirdik" yanıtını verdi.

Ueda, Japonya'nın orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin "hala %2'ye doğru hızlanma sürecinde" olduğunu belirterek,"Bu nedenle, şimdilik destekleyici parasal koşulları sürdürerek ekonomiyi ve fiyatları destekleyeceğiz" diye konuştu.