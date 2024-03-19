Çin’de çelik üretiminin düşmesi öngörülüyor

Çin'de inşaat sezonunun artmasıyla birlikte talebin güçlü olduğu Mart ayındaki üretimin, analistler tarafından geniş çapta düşeceği öngörülüyor. Danışmanlık şirketi Lenge Steel geçen yılki 95,73 milyon tonluk seviyeden %12,6, China Futures ise %11,21 düşüş bekliyor.

Çin, yılın ilk iki ayında yıllık %1,6 artışla 167,96 milyon ton ham çelik üretti ve bu da piyasanın düşüş yönündeki yaygın beklentilerine meydan okudu.

China Futures analisti "Aşağı yönlü talebin beklentilerin altında kalması ve bu nedenle çelik üreticilerinin bir haftalık Ay Yeni Yılı tatilinden sonra üretime devam etme konusunda çok az istekli olmaları nedeniyle Mart üretiminin yıllık bazda düşmesini bekliyoruz" dedi.

Danışmanlık şirketi Lange Steel analisti ise bazı büyük projelerdeki inşaat ilerlemesinin yetersiz sermaye nedeniyle yavaşladığını ve çelik talebinin sınırlandığını söyledi.