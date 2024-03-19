Almanya’da yatırımcı güveni son 2 yılın zirvesinde

Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, martta önceki aya kıyasla 11,8 puan arttı.

Şubatta 19,9 puan olan endeks, bu ay 31,7 puan seviyesine yükseldi. Endeksin art arda sekizinci ayda artması ve Rusya-Ukrayna Savaşı öncesindeki seviyesine çıkması dikkati çekti. Piyasa beklentisi, endeksin şubatta 20,5 puana yükselmesi yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise martta önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak eksi 80,5 puan oldu.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, değerlendirmesinde, Almanya'ya ilişkin ekonomik beklentilerin önemli ölçüde iyileştiğini belirterek, "Aynı zamanda, ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası ECB'nin önümüzdeki altı ay içinde faiz oranlarını düşüreceğini öngörüyor." ifadesini kullandı.

Alman ihracat sektörünün Çin'e yönelik artan ekonomik beklentilerin yanı sıra doların avro karşısında beklenen değer kaybından da faydalandığını vurgulayan Wambach, "Bunun yanında, şirketlerin mevcut ekonomik durum değerlendirmesi çok düşük bir seviyede kalmaya devam ediyor. Bu gelişme, artan ekonomik beklentileri bir miktar azaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler ise düşük faiz oranlarının yatırımlar için verilen kredileri daha ucuz hale getirmesini ve ekonomiyi canlandırmasını bekliyor.

Geçen yılki durgunluğun ardından Alman ekonomisinin bu yıl daha iyi bir performans göstermesi pek olası görünmezken, ülkenin önde gelen ekonomi düşünce kuruluşları da 2024'te yüzde 0,5'in altında çok düşük bir büyüme bekliyor.

Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de martta arttı.

Söz konusu gösterge, martta bir önceki aya göre 8,5 puan artarak 33,5 puana yükseldi.