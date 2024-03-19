ABD’de konut başlangıçları beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,7 artarak 1 milyon 521 bine yükseldi.

Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde 1 milyon 430 bin olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde toparlanma kaydeden yapımına başlanan yeni konut sayısı, ocakta aylık yüzde 12,3 azalışla 1 milyon 374 bine gerilemişti.

Konut başlangıç sayısı şubatta yıllık bazda ise yüzde 5,9 arttı.

İNŞAAT İZNİ SAYISI DA BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 1 milyon 518 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, şubat ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 500 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı ocakta aylık yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 489 bin olmuştu.

İnşaat izni sayısı şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı.