Yellen: Biden, yerli elektrikli araç endüstrisi için adımlar atacak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Biden yönetiminin, Çin'in sektörde artan ihracatı ve ağır devlet sübvansiyonları karşısında yerli elektrikli araç (EV) endüstrisinin başarısını sağlamak için adımlar atacağını söyledi.

Yellen, ABD'nin Çin elektrikli araçlarına yeni gümrük vergilerine ihtiyacı olup olmadığı sorusuna, "Nerede olduğumuzun önüne geçmek istemiyorum, ancak bu Başkan Biden'ın verdiği bir taahhüt, yerli sanayimizin başarılı olmasını isteyeceğiz" yanıtını verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'den ithal edilen araçların ilettikleri veriler nedeniyle ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığına ilişkin bir soruşturma başlattı; bu soruşturma hem elektrikli araçlara hem de geleneksel otomobil ve kamyonlara ek kısıtlamalar getirebilir.

ABD'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik ticari kısıtlamalarını artırmasının bir başka yolu da, ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yürütülmekte olan yüz milyarlarca dolar değerindeki Çin ithalatına yönelik Trump gümrük vergilerinin uzun süredir devam eden incelemesi olacaktır.

Yellen ve diğer yönetim yetkilileri, ABD'nin ekonomik güvenliği için önemli olan sektörleri daha iyi korumak ve başka yerlerdeki maliyetleri düşürmek için bu "Bölüm 301" tarifelerinin daha "stratejik" hale getirilmesi çağrısında bulundu.