HSBC Türkiye için 2024 büyüme tahminini yükseltti

HSBC bugün yayınladığı Türkiye raporunda, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra büyük bir politika değişikliği beklemediklerini bildirdi. Ekonomide yumuşak inişin öncelik olmaya devam edeceğini öngören HSBC, "Bu da dengesizliklerin yavaş düzeleceği anlamına geliyor. Daha fazla sıkılaştırma ekonominin daha hızlı bir şekilde soğutulmasına yardımcı olacaktır, ancak daha kademeli bir yaklaşım beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Türkiye ekonomisi için 2024 ve 2025 büyüme tahminlerini yüzde 2,5 ve 3,5'ten 3,1 ve 3,6'ya revize eden HSBC, 2024 sonu enflasyon tahminini de yüzde 47,9'dan 49,4'e çıkardı. 2025 sonu için enflasyon beklentisini yüzde 29 olarak korudu.

Gösterge faiz oranının bu yıl %45'te sabit kalmasını bekleyen HSBC, "Baz senaryomuzun etrafındaki riskler hala daha fazla artışa meyilli. Enflasyon tahminlerimiz göz önüne alındığında, faiz indirimi için yalnızca 25 ilk çeyrekten itibaren alan görüyoruz" dedi.

2024-2025 yıllarında tahmini GSYH'nin yaklaşık %2,5'ine karşılık gelen ortalama 30 milyar ABD Doları cari açık görmeye devam ediyoruz. Geçen yılki politika değişikliğinden sonra finansman mevcudiyetinde belirgin bir iyileşme olsa da, riskler devam etmektedir.



Bu yıl daha küçük bir mali açık bekliyoruz (GSYH'nin %6,5'ine karşılık daha önce %7,1). Bununla birlikte, yerel seçimlerden sonra vergi artışları, harcama kısıtlaması veya her ikisi yoluyla önemli bir mali konsolidasyon görmeyi beklemiyoruz.