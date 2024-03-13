Singapur için 2024 yılı büyüme beklentisi yükseldi

Singapur Para Otoritesi(MAS) anketine katılan uzmanlar, imalat ve inşaat sektörlerinde daha hızlı büyüme beklentilerine dayanarak bu yıl için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti.

Ülkenin merkez bankası olarak kabul edilen MAS tarafından açıklanan Mart ayı anketi, ekonomistlerin ve analistlerin ortalama projeksiyonunun 2024 yılında GSYH büyümesinin yüzde 2,4 olacağını gösterdi. Bu, yüzde 2,3'lük bir büyüme öngördükleri önceki üç aylık ankete göre artışa işaret etti.

Anket sonuçları, şehir devletinin ekonomisinin yalnızca yüzde 1,1 oranında büyüdüğü geçen yıla göre keskin bir toparlanma anlamına geliyor.

MAS anketine katılanlar, önümüzdeki yıl toparlanma hızının artacağını ve 2025 yılı için GSYH büyümesinin yüzde 2,5 olacağını öngörüyor.

Büyüme tahminindeki artışın ana itici gücü GSYH'ye yaklaşık beşte bir oranında katkı sağlayan imalat sektöründe beklenen toparlanma oldu. İmalat sektörün faaliyeti geçen yıl daraldı ve ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturdu.

Ankete göre, ekonominin diğer bazı sektörlerinin de bu yıl sağlam bir şekilde büyüyeceği tahmin ediliyor; katılımcılar finans ve sigortanın 2024'te daha önce tahmin edilen yüzde 2,5'e kıyasla yüzde 3,4 büyümesini bekliyor.